ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐസ്‌ക്രീം കഴിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന് നാലുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. ഡല്‍ഹി സ്വദേശിയായ അമിത് ശര്‍മ്മ(25)യാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞദിവസം അര്‍ധരാത്രി ഡല്‍ഹിയിലെ സൗത്ത് രോഹിണിയിലായിരുന്നു സംഭവം.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതികളായ നാലുപേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലാല ലാജ്പത് റായ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് എംബിബിഎസ് വിദ്യാര്‍ഥി ലക്ഷ്യ, ഇയാളുടെ സഹോദരന്‍ കരണ്‍, ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടുപേര്‍ എന്നിവരാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

എംബിബിഎസ് പരീക്ഷ ജയിച്ചത് ആഘോഷിക്കുന്നതിനായാണ് ലക്ഷ്യയും സഹോദരനും കൂട്ടുകാരും സൗത്ത് രോഹിണിയിലെത്തിയത്. വീട്ടിലെ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു നാല്‍വര്‍ സംഘം ബൈക്കുകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. സൗത്ത് രോഹിണിയിലെ ഒരു കടയില്‍നിന്ന് ഇവര്‍ ഐസ്‌ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയം കടയിലുണ്ടായിരുന്ന അപരിചിതരായ മൂന്നുപേരോടും ഐസ്‌ക്രീം കഴിക്കാനും പണം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നും ലക്ഷ്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ കടയിലുണ്ടായിരുന്ന അമിത് ശര്‍മ തനിക്ക് ഐസ്‌ക്രീം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റവും കൈയാങ്കളിയുമുണ്ടായി.

ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ലക്ഷ്യയും ബാക്കി മൂന്നുപേരും കടയില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയെങ്കിലും അമിത് ശര്‍മ്മയോടുള്ള പക അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. തൊട്ടുപിന്നാലെ രോഹിണി സെക്ടര്‍ മൂന്നില്‍വെച്ച് അമിത് ശര്‍മ്മയെ ബൈക്കുകളിലെത്തിയ നാല്‍വര്‍ സംഘം തടഞ്ഞുവെച്ചു. വടി ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. തലയ്ക്കും അടിയേറ്റു. സംഭവസമയം അമിതിന്റെ സഹോദരീ ഭര്‍ത്താവും സുഹൃത്തും അമിത് ശര്‍മ്മയ്‌ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അമിതിനെ ഉടന്‍തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അമിതിന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ നല്‍കിയ വിവരമനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികള്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കുകളുടെ നമ്പര്‍ ഇവര്‍ കുറിച്ചുവച്ചിരുന്നു. ഈ നമ്പര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നാലുപേരും പിടിയിലായത്.

Content Highlights: man refuses to eat free ice cream, beaten to death in delhi