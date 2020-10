ബെംഗളൂരു: വിവാഹക്കാര്യം സംസാരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം മകളുടെ കാമുകനെ പിതാവും മകനും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി. ബാസവനഹള്ളി സ്വദേശി ലക്ഷ്മിപതി(24)യെയാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ നിസാമുദ്ദീൻ(45), മകൻ സിക്കന്തർ(20) എന്നിവർ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതികളായ ഇരുവരെയും പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർക്കൊപ്പം കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇബ്രാത്, ഓട്ടോ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ഒളിവിലാണെന്നും ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് രാമനഗര കുഡൂരിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തുവെച്ച് ലക്ഷ്മിപതിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സഹോദരനായ നടരാജിന്റെ കൺമുന്നിൽവെച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം. നിസാമുദ്ദീന്റെ ഇളയ മകളും ലക്ഷ്മിപതിയും ഏറെക്കാലമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായതിനാൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളും ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്തു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞമാസം കമിതാക്കൾ ഒളിച്ചോടി. പിന്നീട് വിവാഹം നടത്തിതരാമെന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ ഉറപ്പുനൽകിയതോടെയാണ് ഇരുവരും തിരിച്ചെത്തിയത്.

ചൊവ്വാഴ്ച വിവാഹക്കാര്യം സംസാരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലക്ഷ്മിപതിയെ നിസാമുദ്ദീൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചത്. ലക്ഷ്മിപതിക്കൊപ്പം മൂത്ത സഹോദരനായ നടരാജുമുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നിസാമുദ്ദീനും മകൻ സിക്കന്തറും ഇരുവരെയും ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആദ്യം മദ്യം നൽകിയ ശേഷം നിസാമുദ്ദീനും സംഘവും ലക്ഷ്മിപതിയെ മർദിച്ചു. തന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദനം. പിന്നാലെ പ്രതികൾ നാല് പേരും ചേർന്ന് ലക്ഷ്മിപതിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

കൊലപാതകത്തിന് സാക്ഷിയായ സഹോദരൻ നടരാജ് ഇതിനിടെ സമീപത്തെ വയലിലേക്ക് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് നടരാജിനെ നാലംഗ സംഘം കണ്ടെത്തുകയും സംഭവം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലെ കൂടുതൽ പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കുനിഗൽ ക്രോസിന് സമീപം ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ കടന്നുകളഞ്ഞു.

സംഭവത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ നടരാജ് കുടുംബാംഗങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടെ ഇവർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലം നടരാജിന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പോലീസിനും പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു പ്രാർഥനാകേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണെന്ന മൊഴിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പോലീസ് പിന്നീട് സംഭവസ്ഥലം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മിപതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ നിസാമുദ്ദീനെയും സിക്കന്തറിനെയും പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

