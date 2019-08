ജൗന്‍പുര്‍ (യു.പി): ചൂതാട്ടത്തില്‍ പണം മുഴുവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പണയപ്പെടുത്തി യു.പിയിലെ യുവാവ്. വീണ്ടും തോറ്റതോടെ ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാന്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കി.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ജൗന്‍പൂരിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തെപ്പറ്റി യുവതി പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് യുവതി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജൗന്‍പുരിലെ ജാഫര്‍ബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

ഭര്‍ത്താവ് ചൂതാട്ടത്തിന് പുറമെ മദ്യപാനത്തിനും അടിമയാണെന്ന് യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഭര്‍ത്താവിന്റെ സുഹൃത്തായ അരുണും ഇയാളുടെ ബന്ധു അനിലും യുവതിയുടെ വീട്ടില്‍ വരുന്നത് പതിവായിരുന്നു. യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവുമൊത്ത് മദ്യപിക്കാനും ചൂതുകളിക്കാനുമാണ് ഇരുവരും വന്നിരുന്നത്. ജൂലായ് അവസാനം പതിവുപോലെ ഇരുവരും വീട്ടിലെത്തി. ഭാര്യയെ പണയപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ചൂതാട്ടത്തില്‍ യുവാവ് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു.

സംഭവത്തിനുശേഷം യുവതി അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നാല്‍ അവിടെയെത്തിയ ഭര്‍ത്താവ് ക്ഷമചോദിക്കുകയും തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് യുവതിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ യുവതി ഭര്‍ത്താവിന്റെ കാറില്‍ കയറി തിരികെ വീട്ടിലേക്കുപോയി. എന്നാല്‍, വഴിയില്‍വച്ച് ഭര്‍ത്താവ് കാര്‍ നിര്‍ത്തി വീണ്ടും ഭാര്യയെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്യാന്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് വീണ്ടും അവസരം നല്‍കി. ഇതേ ത്തുടര്‍ന്നാണ് യുവതി പരാതിയുമായി പോലീസിനെയും പിന്നീട് കോടതിയേയും സമീപിച്ചത്.

