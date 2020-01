വാഷിങ്ടണ്‍: ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി കോടതിമുറിയില്‍ കഞ്ചാവ് വലിച്ചു. ടെന്നീസിലെ ജനറല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയിലാണ് ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതി കോടതിമുറിക്കുള്ളില്‍ കയറി കഞ്ചാവ് സിഗരറ്റ് വലിച്ചത്. പ്രതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പെരുമാറ്റം കോടതിമുറിക്കുള്ളില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തിയെങ്കിലും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അലന്‍ ബോസ്റ്റണ്‍ എന്ന ഇരുപതുവയസ്സുകാരനാണ് ലെബനനിലെ കോടതിമുറിക്കുള്ളില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വച്ചെന്ന കേസിലാണ് ബോസ്റ്റണെ കഴിഞ്ഞദിവസം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയത്. തുടര്‍ന്ന് കേസിന്റെ വാദം തുടങ്ങാനിരിക്കെ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍കയറിയ ബോസ്റ്റണ്‍ പോക്കറ്റില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവിന് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതും കേള്‍ക്കണമെന്ന് ബോസ്റ്റണ്‍ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവ് കഞ്ചാവ് വലിച്ചത്. കോടതിമുറിക്കുള്ളില്‍ പുകയുയര്‍ന്നതോടെ പോലീസ് ബോസ്റ്റണെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

Content Highlights: man lights up marijuana joint in court room in tennessee