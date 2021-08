അഹമ്മദാബാദ്: ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയെ സയനൈഡ് നല്‍കി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഭര്‍ത്താവ്. ഗുജറാത്തിലെ അങ്കലേശ്വര്‍ സ്വദേശിയായ ജിഗ്നേഷ് പട്ടേലാണ് ഭാര്യ ഊര്‍മിള വാസവ(34)യെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ജിഗ്നേഷ് പട്ടേലിനെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അങ്കലേശ്വര്‍ സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഒരു മാസം മുമ്പാണ് അങ്കലേശ്വറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഊര്‍മിള മരിച്ചത്. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയതായിരുന്നു യുവതി. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുയര്‍ന്നു. ഇതോടെ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളാകും യുവതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെയും പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചത് കേസില്‍ വഴിത്തിരിവായി. യുവതിയുടെ മരണകാരണം സയനൈഡ് ഉള്ളില്‍ച്ചെന്നാണെന്നാണ് ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഇതോടെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഭര്‍ത്താവായ ജിഗ്നേഷ് പട്ടേലാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.

യുവതി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിലില്‍ സയനൈഡ് ലായനി കലര്‍ത്തിയാണ് ഭര്‍ത്താവ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഏഴുവര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഇരുവരും പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചത്. പിന്നീട് ദമ്പതിമാര്‍ക്കിടയില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളും കലഹങ്ങളും പതിവായി. ജൂലായ് എട്ടിനാണ് ഊര്‍മിളയ്ക്ക് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെവെച്ചാണ് ജിഗ്നേഷ് ഭാര്യയെ സയനൈഡ് നല്‍കി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഫാക്ടറിയില്‍നിന്നാണ് പ്രതി സയനൈഡ് കൈക്കലാക്കിയത്. ഇത് ലായനിയാക്കി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. നഴ്‌സുമാരോ മറ്റുജീവനക്കാരോ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് സയനൈഡ് ലായനി രഹസ്യമായി സിറിഞ്ചിലാക്കി ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിലില്‍ നിറച്ചത്. ഇത് ശരീരത്തിലെത്തി അധികംവൈകാതെ യുവതിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

