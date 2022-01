ശാസ്താംകോട്ട: കൊല്ലം മണ്‍റോത്തുരുത്തില്‍ ദമ്പതിമാരെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. നെന്മേനി സ്വദേശി പുരുഷോത്തമന്‍ (75), ഭാര്യ വിലാസിനി (65) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി ഭര്‍ത്താവ് ചെയ്തതാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സംഭവം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അറിയുന്നത്. ഭര്‍ത്താവിന് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

പുരുഷോത്തമനും വിലാസിനിയും മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടാകുക പതിവായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയും രാവിലത്തെ പത്രം വീടിന് വെളിയില്‍ കിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാര്‍ കണ്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാരിലൊരാള്‍ ഇവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ബന്ധവും നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് വീടിന്റെ വാതില്‍ തകര്‍ത്താണ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത്. വീട്ടില്‍ വിലാസിനി വെട്ടേറ്റ നിലയിലും പുരുഷോത്തമന്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലുമാണ് കാണപ്പെട്ടത്.

ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭര്‍ത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന്റെ ഭിത്തിയില്‍ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പുരുഷോത്തമന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്റെ വസ്തുവകകള്‍ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ പേരില്‍ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ബന്ധുവിന് നല്‍കണമെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

