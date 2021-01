മുംബൈ: യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി ഫ്‌ളാറ്റിലെ ചുമരിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാല്‍ഘട്ട് ജില്ലയില്‍ താമസിക്കുന്ന 30-കാരനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

കാമുകിയായ 32-കാരിയെയാണ് യുവാവ് അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു സംഭവം. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി ഫ്‌ളാറ്റിലെ ചുമരിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടനല്‍കാതെ ഈ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ തന്നെയാണ് യുവാവ് താമസിച്ചത്.

ഒക്ടോബര്‍ 21-ന് പ്രതിക്കൊപ്പം യുവതിയെ കണ്ടതായി വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ യുവതിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ ഇയാളോട് കാര്യം തിരക്കിയെങ്കിലും യുവതി ഗുജറാത്തിലെ വാപ്പിയിലേക്ക് പോയെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇതിനായി യുവതിയുടെ വാട്‌സാപ്പില്‍നിന്ന് യുവാവ് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടതോടെ വീട്ടുകാര്‍ക്ക് സംശയം ബലപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

ഒരുമിച്ച് ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധിച്ചതോടെയാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഫ്‌ളാറ്റില്‍വെച്ച് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി ചുമരിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഫ്ളാറ്റില്‍നിന്ന് യുവതിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ കൊലക്കുറ്റം ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു.

