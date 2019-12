ജുനഗഡ് (ഗുജറാത്ത്): നാലാമതും പെണ്‍കുട്ടി ജനിച്ചതില്‍ നിരാശനായ യുവാവ് തന്റെ മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെയും കിണറ്റില്‍ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം തൂങ്ങിമരിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഡ് ജില്ലയിലെ കംബാലിയ ഗ്രാമത്തില്‍ ആണ് സംഭവം. റാസിക് സൊലാകി (35) ആണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിനുശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

അഞ്ജലി(7),റിയ(5)ജല്‍പ(3) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം സൊലാകിയുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റില്‍ നിന്ന് പോലീസ് വീണ്ടെടുത്തു.

ഒരു ഫാമില്‍ ദിവസവേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ് സൊലാകി. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് സൊലാകിയുടെ ഭാര്യ നാലാമതും പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ ദുഃഖിതനായിരുന്നതായി സൊലാകിയുടെ ബന്ധു വെളിപ്പെടുത്തി. ഇയാള്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നതായും ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

