കോയമ്പത്തൂര്‍: 10 മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ മുത്തശ്ശന്‍ കൊലപ്പെടുത്തി. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒത്തക്കല്‍മണ്ഡപം എന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശെല്‍വരാജ്(45)നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ശെല്‍വരാജിന് രണ്ടുഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ഭാര്യമാര്‍ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകാന്‍ കാരണം മകനും മരുമകളും ആണെന്ന സംശയം ശെല്‍വരാജിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ഇയാള്‍ പേരക്കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഒത്തക്കല്‍മണ്ഡപത്തെ ഒരു ബേക്കറിക്കു സമീപത്ത് നിന്ന് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.



കുട്ടിയെ കാണാതായതുമുതലുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ ശെല്‍വരാജിന് മകനോടും മകന്റെ ഭാര്യയോടും വിരോധമുള്ളതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന മൊഴികള്‍ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശെല്‍വരാജിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ പേരക്കുട്ടിയെ കൊന്നത് താനാണെന്ന് ഇയാള്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. കല്ലുപയോഗിച്ച് തലക്കടിച്ചാണ് പേരക്കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഇയാള്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

