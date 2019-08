തിരുപ്പൂര്‍: വയറിളക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഭക്ഷണത്തില്‍ കലര്‍ത്തി നല്‍കിയതിന്റെ പേരില്‍ രോഷകുലനായ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മര്‍ദനമേറ്റ ഭാര്യമാരില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരില്‍ ആണ് സംഭവം. ഇറച്ചിക്കട നടത്തുന്ന തിരുപ്പൂര്‍ സ്വദേശിയായ രമേശ് ആണ് ഭാര്യമാരില്‍ ഒരാളെ തല്ലിക്കൊന്നത്.

ഭാര്യമാരായ ശാന്തി, തിലകവതി, മക്കളും രമേശും അടക്കം എല്ലാവരും ഒരേവീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. മദ്യപാനിയായ രമേശ് ഭാര്യമാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇറച്ചിക്കട നടത്തുന്നത്.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ മദ്യപാനം നിര്‍ത്താനായി ഇയാളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഭാര്യമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഭക്ഷണത്തില്‍ വയറിളക്കത്തിനുള്ള മരുന്ന് കലര്‍ത്തി നല്‍കി.

ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ തന്നെ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ രമേശ് കാരണം ചോദിച്ച് ഭാര്യമാരെ മര്‍ദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ക്രൂരമായ മര്‍ദത്തില്‍ ബോധരഹിതയായ ശാന്തി ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചു. തിലകവതി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.

തിരുപ്പൂര്‍ പോലീസ് രമേശിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

