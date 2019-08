ഹൈദരബാദ്: അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തില്‍ യുവാവ് ഭാര്യയെയും രണ്ടു മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തി. ഹൈദരബാദിലെ വികാറാബാദിലാണ് സംഭവം. ഗുരു പ്രവീണ്‍ കുമാറാണ്(32) ഭാര്യ ചാന്ദിനി(28)യെയും മക്കളായ പ്രവീണ്‍(9), ക്രിസ്റ്റി (5) എന്നിവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പോലീസില്‍ കീഴടങ്ങിയത്.

വിവാഹം ബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്തി മകനൊപ്പം കഴിയുന്ന ചാന്ദിനിയെ അഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ പ്രവീണിന് ഒരു മകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ചാന്ദിനിക്ക് മറ്റുപുരുഷന്മാരുമായി അവിഹിതബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രവീണ്‍ സംശയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രവീണ്‍ ചാന്ദിനിയെ നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി പ്രവീണ്‍ മദ്യപിച്ചെത്തി ചാന്ദിനിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് കൊണ്ട് ചാന്ദിനിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രവീണ്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മക്കള്‍ അനാഥരാകുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്നാണ് അവരെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചും തലയ്ക്കടിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രവീണ്‍ പറഞ്ഞു. കൊലപാതകശേഷം പ്രവീണ്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: man killed wife and two children over suspicion on extra marrital affair, man surrender to police station after the murder