കൊൽക്കത്ത: ഭാര്യയെയും ഭാര്യയുടെ വളർത്തച്ഛനെയും കൊലപ്പെടുത്തി 43-കാരൻ ഒളിവിൽപോയി. ബംഗാളിലെ സോനാർപുരിലാണ് സംഭവം. സോനാർപുർ സുഭാഷ്ഗ്രാം സ്വദേശികളായ ബസുദേവ് ഗാംഗുലി(76) വളർത്തുമകളായ സുമിത പണ്ഡിറ്റ്(38) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ സുമിതയുടെ ഭർത്താവ് രമേശ് പണ്ഡിറ്റിനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അയൽവാസിയായ സ്ത്രീയാണ് ഇരുവരെയും കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബസുദേവിന്റെ മൃതദേഹം കിടപ്പുമുറിയിലും സുമിതയുടേത് ബാൽക്കണിയിലുമായിരുന്നു. ക്രൂരമായി കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ബസുദേവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം അറുത്തുമാറ്റിയിരുന്നു.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ മാതാവിനെ രമേശ് ഭാര്യവീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടിലെ ചിലവുകൾ വഹിച്ചിരുന്നത് ബസുദേവായിരുന്നു. ഇതേചൊല്ലി വഴക്കും പതിവായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയും രമേശും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടിരുന്നതായി അയൽക്കാർ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് രമേശിന്റെ അമ്മ ഇടപെട്ട് സുമിതയെ അല്പസമയത്തേക്ക് അയൽവീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ തന്നെയും അമ്മയെയും ബസുദേവ് വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി രമേശ് ആരോപിച്ചു. ഇതേചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

അതേസമയം, കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിയുടെ അമ്മയും മകനും അയൽവീട്ടിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഇവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും എന്നാൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights:man killed wife and her foster father in bengal