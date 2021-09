ലഖ്‌നൗ: കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ യുവാവ് ഭാര്യയെയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടി. ശേഷം വേറൊരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ആ മൃതദേഹം ഉപയോഗിച്ച് താന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പേരില്‍ ജീവിതം. മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ കേസിന്‍റെ സങ്കീർണതകളഴിച്ച് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി.

പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കസ്ഗഞ്ച് ജില്ലയില്‍നിന്നാണ് കൊടുംക്രൂരതയുടെ വാര്‍ത്ത പുറത്തെത്തുന്നത്. മൂന്നുകൊല്ലം മുന്‍പ്, 2018- ഫെബ്രുവരിയിലാണ് രാകേഷ് എന്നയാള്‍ ഭാര്യയെയും മൂന്നും ഒന്നരയും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം അവിടം സിമന്റിട്ട് മൂടുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് മക്കളെയും ഭാര്യയെയും കാണാനില്ലെന്ന് പോലീസില്‍ പരാതിയും നല്‍കി. ഭാര്യ മക്കളെയും കൊണ്ട് വീടുവിട്ടുപോയി എന്നായിരുന്നു രാകേഷ് പരാതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതെന്ന് കസ്ഗഞ്ച് പോലീസ് മേധാവി രോഹന്‍ പ്രമോദ് ബോത്രെ പറഞ്ഞു.

ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറിയില്‍ പാത്തോളജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ രാകേഷ്. യു.പി. പോലീസിലാണ് ഇയാളുടെ കാമുകി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാകേഷിനെയും കാമുകിയെയും മൂന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളുടെ പിതാവ് യു.പി. പോലീസില്‍നിന്ന് വിരമിച്ചയാളാണെന്നും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങളില്‍ രാകേഷിന് കുടുംബത്തിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചതായും പോലീസ് പറയുന്നു.

A missing-cum-kidnapping complaint was filed in Feb 2018 in Bisrat by a father who alleged that his daughter, her 2 kids were kidnapped by his son-in-law Rakesh. In Apr 2018, Kasganj PS reported that Rakesh was murdered.The same person has been found alive now: ADCP,Central Noida pic.twitter.com/3yb5zl6Ao8