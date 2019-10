ന്യൂഡല്‍ഹി: മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഖയാലയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ രഘുബീര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശിയായ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഖയാലയിയെ ദമ്പതികളുടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതാകുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ മൂത്ത സഹോദരന്‍ പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ച കുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയില്‍ സമീപപ്രദേശത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കുട്ടി അവസാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ശുചീകരണ തൊഴിയാളിയായ പ്രതിക്കൊപ്പമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ചോദ്യംചെയ്തപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

