ഗുരുഗ്രാം: ഹരിയാണയിലെ ജിണ്ഡിൽ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് മക്കളെയും കൊന്നൊടുക്കിയ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. ജിണ്ഡ് സ്വദേശിയായ ജുമ്മാ(38)യെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെയാണ് ഇയാൾ അഞ്ച് മക്കളെയും കുരുതിക്കൊടുത്തതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ജൂലായ് 15-ന് 11-ഉം ഏഴും വയസ്സുള്ള ഇയാളുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കാണാതായിരുന്നു. ജൂലായ് 20-ാം തീയതി സമീപത്തെ കനാലിൽനിന്നാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനിടെ ജുമ്മായുടെ മൂന്ന് മക്കൾ നേരത്തെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതായ വിവരം പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ തന്നെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്.

രണ്ട് പെൺമക്കളെ കാണാതായ ദിവസം പ്രതിയും ആറ് മാസം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ തന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ നേരത്തെ മരിച്ച സംഭവവും ഇയാൾ പോലീസിനോട് വിവരിച്ചു. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് മൂത്ത മകൻ ഉറക്കത്തിനിടെ മരിച്ചത്. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മകൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഛർദിച്ച് അവശനായാണ് മരിച്ചതെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.

നേരത്തെ നടന്ന മരണങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം പോലും ചെയ്യാതെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചത് പോലീസിൽ സംശയമുണ്ടാക്കി. മാത്രമല്ല, കാണാതായ പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം കനാലിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് പരിശോധിച്ചതോടെ സാധാരണ മുങ്ങിമരണമല്ലെന്നും വ്യക്തമായി. ഇതിനിടെയാണ് അഞ്ച് മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് താനാണെന്ന് പ്രതി നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പ്രതിയെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിനൽകിയിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കനാലിൽ എറിഞ്ഞത്. സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി മാറാനായി ഒരു മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികളെ കുരുതി കൊടുത്തതെന്നും പ്രതി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

