ലഖ്നൗ: മകൾക്ക് നേരേ നടന്ന ലൈംഗികാതിക്രമം ചോദ്യംചെയ്ത പിതാവിനെ തല്ലിക്കൊന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദോറിയയിലെ 50-കാരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അയൽക്കാരനായ യുവാവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ് 50-കാരനെ തല്ലിക്കൊന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ മകളെ അയൽക്കാരനായ യുവാവ് ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയ പെൺകുട്ടി പിതാവിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് 50-കാരൻ അയൽക്കാരനായ യുവാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മകളെ ഉപദ്രവിച്ചത് ചോദ്യംചെയ്ത പിതാവ് ഇയാളുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ യുവാവ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും 50-കാരനെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. 50-കാരനെ ഗോരഖ്പുർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനാൽ ലഖ്നൗവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ലഖ്നൗവിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ മരണംസംഭവിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ എട്ട് പേർക്കെതിരേ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തതായും ഇവരിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights:man killed by a gang after questioning molestation in uttar pradesh