സിംഗ്ഭും (ജാര്‍ഖണ്ഡ്): മന്ത്രവാദിനിയാണെന്ന സംശയത്തില്‍ യുവാവ് മുത്തശ്ശിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ സിംഗ്ഭുമില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം. ബലിബന്ദ് മുണ്ട തോല സ്വദേശിനി നാനിക് ബിറുവയെയാണ് ചെറുമകന്‍ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

സംഭവത്തില്‍ നാനികിന്റെ ചെറുമകന്‍ വിജയ് ബിറുവയെ മജ്‌ഗോണ്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിജയിയുടെ ഭാര്യ മാസങ്ങളായി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. മുത്തശ്ശി കാരണമാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതായതെന്ന് ഒരു മന്ത്രവാദി ഇയാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് മുത്തശ്ശിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് യുവാവ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ യുവാവ് മുത്തശ്ശിയെ മഴു കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഇയാള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

