ബെംഗളൂരു: ഭാര്യയെ വിട്ടുതരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഫോണ്‍വിളിച്ച് ശല്യംചെയ്ത കാമുകനെ യുവാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ബൈദരഹള്ളിയിലാണ് സംഭവം. ബെംഗളൂരുവിലെ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ തിമ്മഗൗഡ (37) യാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ബൈദരഹള്ളി സ്വദേശി മണികണ്ഠനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

11 വര്‍ഷം മുമ്പാണ് മണികണ്ഠനും രമ്യ എന്ന യുവതിയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. 2018ല്‍ തിമ്മഗൗഡ ബൈദരഹള്ളിയില്‍ മണികണ്ഠന്റെ വീടിനുസമീപത്തേക്ക് താമസം മാറി. തുടര്‍ന്ന് അയല്‍വാസിയായ തിമ്മഗൗഡയുമായി പ്രണയത്തിലായ രമ്യ മണികണ്ഠനെയും മകളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് തിമ്മഗൗഡയ്ക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടി. തുടര്‍ന്ന് തിമ്മഗൗഡയ്ക്കൊപ്പം സുങ്കടക്കട്ടെയിലാണ് രമ്യ താമസിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ അധികം വൈകാതെ, തിമ്മഗൗഡയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് രമ്യ ഉല്ലാസിലുള്ള മറ്റൊരാള്‍ക്കൊപ്പം പോയി. എന്നാല്‍ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും മണികണ്ഠന്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തിമ്മഗൗഡയ്ക്കൊപ്പമാണ് രമ്യ താമസിക്കുന്നതെന്നാണ് മണികണ്ഠന്‍ കരുതിയിരുന്നത്. അതേസമയം, മണികണ്ഠനടുത്തേക്കാണ് രമ്യ തിരിച്ച് പോയതെന്നാണ് തിമ്മഗൗഡ വിചാരിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അമിതമായി മദ്യപിച്ച തിമ്മഗൗഡ മദ്യലഹരിയില്‍ മണികണ്ഠനെ വിളിച്ച് ഭാര്യയെ വിട്ടുതരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 25 തവണയാണ് തിമ്മഗൗഡ മണികണ്ഠനെ ഫോണ്‍ വിളിച്ചത്. തിമ്മഗൗഡയുടെ നിരന്തരമായുള്ള ഫോണ്‍വിളിയില്‍ കുപിതനായ മണികണ്ഠന്‍ നേരില്‍ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുവരുത്തി. തുടര്‍ന്ന് സുങ്കടക്കട്ടെയിലെത്തിയ തിമ്മഗൗഡയെ മണികണ്ഠന്‍ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അതുവഴി പോയ യാത്രക്കാര്‍ തിമ്മഗൗഡയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിനരികില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച തിമ്മഗൗഡയുടെ ഫോണ്‍ പരിശോധിച്ചതിലൂടെയാണ് മണികണ്ഠനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. മണികണ്ഠനെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് രമ്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തിയാണെന്ന് ചൂണ്ടികാണിച്ച് മണികണ്ഠന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രമ്യയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

