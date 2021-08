കല്പറ്റ: മദ്യലഹരിയില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനിടെ വെട്ടേറ്റയാള്‍ മരിച്ചു. വയനാട് കേണിച്ചിറ കവളമാക്കല്‍ സജി(51)യാണ് മരിച്ചത്. തിരുവോണദിവസം രാത്രിയാണ് ബന്ധുവായ അഭിലാഷ് സജിയെ വെട്ടിപരിക്കേല്‍പ്പിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ ഓട്ടോഡ്രൈവറായ അഭിലാഷും സജിയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി പത്തരയോടെ വീടിന് സമീപത്തുവെച്ച് ഇവര്‍ തമ്മില്‍ വീണ്ടും തര്‍ക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെയാണ് സജിക്ക് വെട്ടേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സജിയെ ആദ്യം ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെ മരിച്ചു.

സജിയെ ആക്രമിച്ച അഭിലാഷിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇയാളും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

