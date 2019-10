സമ്പാല്‍​: പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതിന് ഭാര്യയെ യുവാവ് ഫോണിലൂടെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സമ്പാലിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ സമ്പാല്‍ സ്വദേശി കമീലിനെതിരെ പോലീസ്‌ കേസെടുത്തു.

പതിനൊന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് കമീലും യുവതിയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് നാല് പെണ്‍കുട്ടികളുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 11ന്‌ യുവതി മറ്റൊരു പെണ്‍കുഞ്ഞിനെയും പ്രസവിച്ചു. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കമീല്‍ യുവതിയെ ഫോണ്‍വിളിച്ച് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

