സീതത്തോട്: നിർധനനായ വയോധികനെ ഉറക്കഗുളിക നൽകി മയക്കിയ ശേഷം കറവപ്പശുവിനെയും കിടാവിനെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ പോലീസ് പിടിയിലായി.

നാറാണംതോട് കാരയ്ക്കാട്ട് ജോസ് (ബാബു-55)ആണ് ചിറ്റാർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. സീതത്തോട്-കോട്ടക്കുഴി പാനിക്കപ്പാറ വീട്ടിൽ പീറ്ററി(76)ന്റെ പശുവിനെയും കിടാവിനെയുമാണ് ഇയാൾ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് മോഷ്ടിച്ചത്. ഇവയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം റാന്നിയിലെ ഒരു ലോഡ്ജിൽനിന്നാണ് പ്രതി പോലീസ് പിടിയിലായത്.

കോട്ടക്കുഴിയിലുള്ള വീട്ടിൽ ഏകനായി കഴിയുന്ന പീറ്ററിനൊപ്പം ഒരുമാസം താമസിച്ച് ഇയാളുടെ വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷമാണ് ഉറക്കഗുളിക നൽകി ജോസ് മോഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്.

പശുവിനെ പരിചരിച്ചിരുന്ന ജോസ് സംഭവദിവസം രാവിലെ പീറ്ററിന് ചായയ്ക്കൊപ്പം ഉറക്ക ഗുളിക നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ പകൽ മുഴുവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. വൈകുന്നേരം ഉണർന്നെണീറ്റപ്പോഴേക്കും പശുവിനെയും കിടാവിനെയും ജോസിനെയും കണ്ടില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പകൽ 12 മണിയോടെ ജോസ് പശുവിനെയും കിടാവിനെയും ഒരു വാഹനത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായി അയൽവാസികളിൽനിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചത്.

ചിറ്റാർ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സമീപത്തെ സി.സി.ക്യാമറയിൽനിന്ന് പശുവിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യം ലഭിച്ചു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ എരുമേലിയിൽ പശുക്കച്ചവടക്കാർക്ക് 45,000 രൂപയ്ക്ക് ജോസ് പശുവിനെ വിറ്റതായി വിവരം ലഭിച്ചു. ഇതിനിടെ ജോസ് ഒളിവിൽ പോയെങ്കിലും മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് റാന്നിയിൽനിന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടിയതെന്ന് ചിറ്റാർ സി.ഐ. ടി.ബിജു പറഞ്ഞു.

മോഷണം നടത്തി കിട്ടുന്ന പണംകൊണ്ട് ആഡംബരജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പീറ്ററിന്റെ ഏക ഉപജീവനമാർഗമായിരുന്നു കറവപ്പശു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പശുവിനെ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ്. പ്രതിയുടെ പക്കൽനിന്ന് പശുക്കച്ചവടക്കാർ വാങ്ങിയ പശുവിനെയും കുട്ടിയെയും ഇവർ വീണ്ടും വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നു. ചിറ്റാർ എസ്.ഐ. സണ്ണി ജോർജ്, എ.എസ്.ഐ. രവീന്ദ്രൻ നായർ, സി.പി.ഒ. രാജേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

