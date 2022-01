വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയിലെ മേരിലാന്‍ഡിലെ ചാള്‍സ്‌കൗണ്ടിയില്‍ 49-കാരനെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പോംഫ്രേറ്റിലെ ബ്ലോക്ക് 5500-ല്‍ താമസിക്കുന്ന ഡേവിഡ് റിസ്റ്റണ്‍ എന്നയാളെയാണ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് 125-ഓളം പാമ്പുകളെയും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഡേവിഡിനെ വീട്ടില്‍ അവശനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. ഡേവിഡിനെ പുറത്തേക്ക് കാണാത്തതിനാല്‍ അയല്‍ക്കാരന്‍ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് തറയില്‍ കിടക്കുന്നനിലയില്‍ ഡേവിഡിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍തന്നെ അയല്‍ക്കാരന്‍ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മരിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

അതേസമയം, ഡേവിഡിന്റെ മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്തായി നിരവധി പാമ്പുകളെ കണ്ടത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞെട്ടിച്ചു. വിഷമേറിയ മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പുകളും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളും അടക്കം നൂറിലേറെ പാമ്പുകളാണ് വീട്ടില്‍ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയിരുന്നത്. ഇവയെയെല്ലാം രഹസ്യമായി വളര്‍ത്തിയിരുന്നവയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. 49-കാരന്റെ മരണത്തില്‍ മറ്റുദുരൂഹതകളില്ലെന്നും പാമ്പ് കടിച്ചല്ല മരണം സംഭവിച്ചതെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

ഡേവിഡ് ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ വീട്ടില്‍ വളര്‍ത്തിയിരുന്ന വിവരം അയല്‍ക്കാരോ മറ്റുള്ളവരോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പാമ്പുകളെയെല്ലാം ഡേവിഡ് സുരക്ഷിതമായാണ് വീട്ടില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്. വീട്ടില്‍നിന്ന് പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അധികൃതര്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേവിഡിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനായി ബാള്‍ട്ടിമോറിലെ ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ എക്‌സാമിനറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി.

ഡേവിഡിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള്‍ എമിലി ലോപ്പസ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിപ്പും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതമാണ് എമിലി ലോപ്പസ് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എമിലി ലോപ്പസ് വീട്ടിലെത്തിയാണ് മരിച്ചത് ഡേവിഡാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം, ഡേവിഡിന്റെ സാമൂഹികമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിറയെ പാമ്പുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളുമാണുള്ളതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഡേവിഡിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രവും പാമ്പിന്റേതാണ്.

