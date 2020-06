ആലപ്പുഴ: ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധികയെ പട്ടാപ്പകല്‍ തോക്ക് ചൂണ്ടി 30 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടശേഷം യുവാവ് കടന്നു. ഹെല്‍മെറ്റും മാസ്‌കും ധരിച്ചെത്തിയ യുവാവാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്‌ശേഷം മൂന്നോടെയാണ് സംഭവം.

ആലപ്പുഴ നഗരമധ്യത്തില്‍ കോണ്‍വെന്റ് സ്‌ക്വയറിന് സമീപം പരുത്തിക്കാട് വീട്ടില്‍ ലില്ലികോശി(88)യെയാണ് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. പ്രതി ഉള്‍പ്പെടുന്ന സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊറിയറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് വാതില്‍ തള്ളി അകത്ത് കടന്നു. പിന്നീടാണ് 30 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് ലില്ലി കോശിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദോഹയിലുള്ള ലില്ലിയുടെ മരുമകന്‍ തന്റെ ബോസിന് നല്‍കാനുള്ള പണമാണിതെന്നും ചെക്കെഴുതി വെക്കണമെന്നും യുവാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി വ്യാഴാഴ്ച എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ഭീഷണി. ലില്ലി കോശിയുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ആലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് എസ്.ഐ.ടോള്‍സണ്‍ പി.ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ആലപ്പുഴ സെയ്ന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജിലെ റിട്ട. പ്രൊഫസറാണ് ലില്ലി കോശി. ഇവരും വേലക്കാരിയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. പെണ്‍മക്കള്‍ വിദേശത്താണ്.

Content Highlights: man enters home and asked money from old woman at gun point