ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചയാള്‍ പിന്നീട് നാസയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുങ്ങിയെന്ന് പരാതി. ന്യൂഡല്‍ഹി ദ്വാരകയിലാണ് സംഭവം.

ദ്വാരക സ്വദേശി ജിതേന്ദ്രയാണ് ഗവേഷണ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ യുവതിയേയും കുടുംബത്തെയും കബളിപ്പിച്ചത്. നാലു മാസം മുമ്പാണ് ജിതേന്ദ്രര്‍ പി.എച്ച്.ഡി വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട മധ്യവയസ്‌കന്‍ വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കാണിച്ചാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത്.

യു.എസ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജന്‍സിയായ നാസയില്‍ ചേരാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മധ്യവയസ്‌കന്‍ പറഞ്ഞതാണ് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ജിതേന്ദ്ര അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ അയാളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ അയാള്‍ ഗുരുഗ്രാമില്‍ ഉണ്ടെന്ന് യുവതിക്ക് വ്യക്തമായി.

ഇയാള്‍ തൊഴില്‍ രഹിതനാണെന്നും മുമ്പ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് യുവതിയും കുടുംബവും തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ജിതേന്ദ്ര ഗുരുഗ്രാമിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിതായി ദ്വാരക പോലീസ് പറഞ്ഞു.

