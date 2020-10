മീററ്റ്: ചാക്കോയെന്ന ഫിലിം റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടിയെടുക്കലായിരുന്നു പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ് സ്വദേശിയായ രാജ്കുമാർ ഇതേ മോഡൽ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് തന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും.

ബലാത്സംഗ, കൊലപാതക കേസുകളിൽ പ്രതിയായ രാജ്കുമാർ എന്ന യുവാവാണ് കേരളത്തിലെ ചാക്കോ കൊലപാതകത്തെയും സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയത്. തന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി മുഖം വികൃതമാക്കി ആധാർ കാർഡും മറ്റു രേഖകളും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു രാജ്കുമാറിന്റെ നാടകം. പക്ഷേ, സംഭവത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന ഭാര്യയ്ക്കും കൂട്ടാളിക്കും പോലീസിന് മുന്നിൽ അടിപതറിയതോടെ നാടകം പൊളിഞ്ഞു. രാജ്കുമാറിനെയും മറ്റ് രണ്ട് പേരെയും പോലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.

ബലാത്സംഗ, കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ രാജ്കുമാർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതോടെയാണ് മറ്റൊരു കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഇതിനായി ബുലന്ദ്വേശറിലെ മദ്യശാലയിൽനിന്ന് ഒരാളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പണവും വസ്ത്രങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മദ്യപാനിയായ ഇയാളെ കൂടെക്കൂട്ടി. ബുലന്ദ്വേശറിലെ വനമേഖലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി. സഹായത്തിന് ഭാര്യയും മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മരണം ഉറപ്പിച്ചശേഷം രാജ്കുമാറിന്റെ ആധാർ കാർഡും മറ്റ് രേഖകളും മൃതദേഹത്തിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. മുഖം തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാജ്കുമാറാണെന്ന് മനസിലാക്കുമെന്നും അതോടെ എല്ലാ കേസുകളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്നുമായിരുന്നു കണക്കുക്കൂട്ടൽ.

എന്നാൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ രാജ്കുമാറിന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം പൊളിയുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 23-നാണ് പോലീസ് സംഘം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സ്വാഭാവികമായും അന്വേഷണം രാജ്കുമാറിന്റെ വീട്ടിലേക്കെത്തി. ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ മൊഴി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും രാജ്കുമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മൊബൈൽ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം നിർണായകമാവുകയായിരുന്നു.

രാജ്കുമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈലും അതേ നമ്പറും അലിഗഢിൽ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഇയാളെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യംചെയ്തതോടെ സെപ്റ്റംബർ 24-നാണ് ഈ മൊബൈൽ വാങ്ങിയതെന്ന് വ്യക്തമായി. രാജ്കുമാറിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചതോടെ ഇയാൾ തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വിറ്റതെന്നും അലിഗഢ് സ്വദേശി മൊഴി നൽകി. ഇതോടെയാണ് രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യയെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്തത്. പോലീസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പതറിയ യുവതി ഒടുവിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഒളിയിടത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ രാജ്കുമാറിനെയും ഭാര്യയെയും ഇവരുടെയും സുഹൃത്തിനെയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

