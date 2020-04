ലഖ്‌നൗ: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം ഭാര്യയെ കാണാനാകാത്തതില്‍ മനം നൊന്ത് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഗോണ്ട ജില്ലയിലെ രാധാഖുണ്ഡ് സ്വദേശി രാകേഷ് സോണി(32)യാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാകേഷിനെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യയുമായി പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വന്നതിലെ വിഷമത്തിലാണ് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാകേഷിന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇവര്‍ക്ക് ഭര്‍ത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഇത്രയുംദിവസം ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിവന്നതില്‍ രാകേഷ് കടുത്ത മാനസികപ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

