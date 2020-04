ചെന്നൈ: വീട്ടില്‍നിന്ന് സ്വര്‍ണം മോഷണം പോയെന്ന് ഭാര്യ നാടകം കളിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തൂത്തുക്കുടിയില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി. തൂത്തുക്കുടി പെരിയസെല്‍വം നഗറില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വിന്‍സെന്റാണ് (59) തൂങ്ങിമരിച്ചത്.

തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖം ജീവനക്കാരനായിരുന്ന വിന്‍സെന്റും ഭാര്യയുംതമ്മില്‍ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു. ഇരുവരും മാത്രമായിരുന്നു പെരിയസെല്‍വം നഗറിലെ വീട്ടില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 100 പവന്‍ ആഭരണം കാണാനില്ലെന്ന് ഭാര്യയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതിപ്പെട്ടത്. പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ സ്വര്‍ണം മോഷണം പോയിട്ടില്ലെന്നും വിന്‍സെന്റിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ ഒളിച്ചുവെച്ചതാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇവര്‍ കുറ്റംസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിന്റെ പേരില്‍ ഇരുവരുംതമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. അടുത്തദിവസം മുതല്‍ പെണ്‍മക്കളില്‍ ഒരാള്‍ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം താമസം തുടങ്ങി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയില്‍ മകളെ അവരുടെവീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച വിന്‍സെന്റ് മുറിയില്‍ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

