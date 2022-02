ടെഹ്‌റാന്‍: ഒരു കൈയില്‍ ഭാര്യയുടെ അറുത്ത തലയും മറുകൈയില്‍ കത്തിയുമായി യുവാവ് തെരുവില്‍. ഇറാനിലെ അഹ്വാസില്‍ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണുയരുന്നത്.

പതിനേഴ്കാരിയായ മോന ഹെയ്ദ്രിയെയാണ് ഭര്‍ത്താവും ഭര്‍ത്താവിന്റെ സഹോദരനും ചേര്‍ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവരേയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കൊല്ലപ്പെട്ട മോനക്ക് മൂന്ന് വയസുള്ള മകനുണ്ട്. മോനയുടെ തലയറുത്ത് ഭര്‍ത്താവ് തെരുവില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടത്.

Mona Heidari, a 17yr old child bride was beheaded by her husband. While holding a knife, the man showcased the severed head on the streets of Ahvaz, SW #Iran The clerical regime’s failure to criminalize 'honor killings' has led to a catastrophic rise in such murders. pic.twitter.com/DsFmqOzMxU

മോന 12ാം വയസില്‍ ബന്ധുവായ സജ്ജാദ് ഹെയ്ദ്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതയാവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നിരന്തരം ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിനിരയായ മോന വിവാഹ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഭര്‍ത്താവിനോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ വീട്ടുകാര്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭര്‍ത്താവിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാതെ തുര്‍ക്കിയിലേക്ക് പോയ മോന അടുത്തിടെയാണ് തിരികെ എത്തിയത്.

On Feb. 5, a man in Ahvaz, SW #Iran beheaded his wife and displayed the severed head in public.

Watch our video report on the plight of child bride/mother Mona Heidari, another victim of the regime's misogynists laws that encourage this kind of brutal violence against women. pic.twitter.com/qGbFTsVamA