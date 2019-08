കൊല്ലം: മദ്യപിച്ചുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് അടിയേറ്റ മധ്യവയസ്‌കന്‍ മരിച്ചു. കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി രാജു(52)ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെടിക്കുന്ന് സ്വദേശി ബിപിന്‍ എന്നയാളുടെ അടിയേറ്റാണ് രാജു മരിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

കൊല്ലത്തെ ബാറില്‍നിന്ന് മദ്യപിച്ച ശേഷം ഇരുവരും ബാറിന് പുറത്തെത്തി വാക്കുതര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ബിപിന്‍ രാജുവിനെ അടിച്ചു. അടിയേറ്റു വീണ രാജു സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.

