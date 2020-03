മുംബൈ: ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ ഹോം ഡെലിവറിയായി മദ്യം വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായി. ഭാര്യയുടെ എ.ടി.എം. ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് മദ്യം വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായത്. മുംബൈയിലാണ് സംഭവം.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം മദ്യശാലകള്‍ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാലാണ് 42-കാരന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മദ്യം ലഭിക്കുമോ എന്ന് തിരഞ്ഞത്. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തിരഞ്ഞപ്പോള്‍ വൈന്‍ ഹോം ഡെലിവറി എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഫോണ്‍ നമ്പരും ലഭിച്ചു. ഈ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് മദ്യം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് പണം അടയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് തട്ടിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഫോണിലേക്ക് വന്ന ഒ.ടി.പി. കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകാര്‍ മൂവായിരത്തിന് പകരം 30000 രൂപയാണ് ആദ്യം ഈടാക്കിയത്. 30000 രൂപ നഷ്ടമായത് കണ്ട് വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോള്‍ തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്നും പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന ഒ.ടി.പി. കൈമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ അതിനുപിന്നാലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ പണം തട്ടിപ്പുകാര്‍ പിന്‍വലിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതേ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും മദ്യം ലഭ്യമാക്കാനാകില്ലെന്നും സാങ്കേതികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം നഷ്ടമായ പണം തിരികെ നല്‍കാമെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പണം തിരികെ ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ഇയാളും ഭാര്യയും പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടത്.

