ബാംഗ്ലൂര്‍: മകള്‍ പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മരുമകന്‍ ഭാര്യാപിതാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. ബാംഗ്ലൂര്‍ മറാത്തഹള്ളിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. അന്നയ്യപ്പ(52)ക്കാണി പരിക്കേറ്റത്.

കഴുത്തിന് പിറകില്‍ സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് മാസം മുന്‍പാണ് മകള്‍ ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ മകളുടെ ഭര്‍ത്താവ് മഞ്ചുനാഥും കുടുംബവും ആണ്‍കുട്ടിയെ ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് തന്നോടും കുടുംബത്തോടും മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു. സംസാരിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാമെന്ന് കരുതി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ അന്നയ്യപ്പയും രണ്ട് മക്കളും മഞ്ചുനാഥിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മഞ്ചുനാഥിന്റെ കുടുംബം അന്നയ്യപ്പനെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പിന്നാലെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ മഞ്ചുനാഥ്, പിതാവ് നാരായണപ്പ, സഹോദരന്‍ ശ്രീനിവാസ, ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Content Highlights: man attacks father in law for girl giving birth to girl child