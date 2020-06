ബെംഗളൂരു: സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന യുവതികളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ പിടിയില്‍. സുബ്രഹ്മണ്യനഗര്‍ സ്വദേശി ജയ്ശങ്കറാണ് (32) പിടിയിലായത്.

ഇയാളെ എച്ച്. എസ്. ആര്‍. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഐസൊലേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് നിര്‍ണയ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഇയാളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

കഴിഞ്ഞവെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എച്ച്. എസ്. ആര്‍. ലേഔട്ടിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഹോസ്റ്റലില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന യുവതികളെ ലൈംഗികമായി ഉപ്രദവിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. മുംബൈയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി ഇതേ ഹോസ്റ്റലില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു ജയ്ശങ്കര്‍.

ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച മറ്റൊരു യുവതിയെ ഇയാള്‍ കുളിമുറിയില്‍ കയറി ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ യുവതി സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ മറ്റൊരു മുറിയില്‍ കയറിയ ജയ്ശങ്കര്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയെയും ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. മറ്റുമുറികളിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ഓടിയെത്തിയാണ് ജയ്ശങ്കറിനെ പിടികൂടിയത്. പിന്നീട് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂന്നുദിവസം മുമ്പ് ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇയാള്‍ നിരന്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കിവരികയാണെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

