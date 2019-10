കൃഷ്ണ: എട്ട് ദിവസം പ്രായമായ നവജാത ശിശുവിനെ വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച പിതാവ് അറസ്റ്റില്‍. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ ചിന അവുതപള്ളി സ്വദേശി രാജേഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിനാണ് രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ രജിതയെ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 10ന് രജിത ഇരട്ട പെണ്‍കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളെ വളര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ രാജേഷ് വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ എതിര്‍ത്തതോടെ ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കലേര്‍പ്പെട്ടു. തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ സോഭനാദ്രിയെ രാജേഷ് മര്‍ദിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുയായിരുന്നു. പോലീസെത്തി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വില്‍പ്പനയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് സോഭനാദ്രി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജേഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. അതേസമയം, കുഞ്ഞിനെ രാജേഷ് ആര്‍ക്കാണ് വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ സോഭനാദ്രി പറയുന്നത്.

നാല് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് രാജേഷും രജിതയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയുമുണ്ട്.

