കൊടകര: ആനത്തടത്ത് വീട്ടമ്മയെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ച് വൃദ്ധന്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍. ആനത്തടം പറൂക്കാരന്‍ വാസു (75) ആണ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: മകളെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 2016-ല്‍ പോക്‌സോ കേസില്‍ വാസു ജയില്‍ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ വാസു പലയിടങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ വീട്ടിലെത്തിയ വാസുവിന്റെ കുത്തേറ്റ് വീട്ടമ്മയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു.

സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിപ്പോയ വാസു കൊപ്രക്കളത്ത് കനാല്‍ പുറമ്പോക്കിലെത്തി മരത്തില്‍ തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വീട്ടമ്മ ഇരിങ്ങാലക്കുട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

Content Highlights: man arrested for pocso case attacks complainant and suicides after jail release