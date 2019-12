ഉല്ലാസ്‌നഗര്‍: സിടി സ്‌കാന്‍ എടുക്കുന്നതിനിടെ യുവതിയുടെ നഗ്നചിത്രം എടുത്ത യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉല്ലാസ്‌നഗറിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ ഉല്ലാസ്‌നഗറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ടെക്‌നീഷ്യന്‍ ജെയിംസ് തോമസിനെ (24) പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് യുവതി സിടി സ്‌കാന്‍ എടുക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെ ജെയിംസ് യുവതിയെ മോശമായ രീതിയില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുകയും യുവതിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയതോടെ യുവതി ആശുപത്രി അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് പോലീസിലും പരാതി നല്‍കി. ഇയാളുടെ ഫോണ്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

