ഓച്ചിറ: കൊല്ലം ഓച്ചിറയില്‍ മാതാപിതാക്കളെ മര്‍ദ്ദിച്ചശേഷം പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസ് പ്രതി പിടിയില്‍. പ്യാരി എന്നയാളെയാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഇതോടെ കേസില്‍ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. ഓച്ചിറ സ്വദേശികളായ അനന്തുവിനെയും വിപിനെയും പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് റോഷനെ പിടികൂടാനുണ്ട്. പിടിയിലായ പ്യാരിക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് റോഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗസംഘം വീട്ടില്‍ക്കയറി പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച മാതാപിതാക്കളെ മര്‍ദ്ദിച്ചശേഷമാണ് കാറില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്.

രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാന്‍ ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആളും കസ്റ്റഡിയിലായതായാണ് സൂചന. പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് നാല് പേര്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

