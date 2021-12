കൊല്ലം: കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസില്‍വെച്ച് കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കടന്നുപിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍. കന്യാകുമാരി കളിയിക്കാവിള അമ്പെട്ടിന്‍കാല ജസ്റ്റിന്‍ ആല്‍വിന്‍ (43) ആണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8.30-ന് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വേണാട് ബസിലായിരുന്നു സംഭവം.

സീറ്റില്‍ ഒപ്പമിരുന്നശേഷം മയ്യത്തുംകര ജംങ്ഷനെത്തിയപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ തുടരെ ശല്യംചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍ നഗ്‌നതാപ്രദര്‍ശനവും നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. യാത്രാമധ്യേ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി. പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തതായി ശൂരനാട് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഗിരീഷ്‌കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

