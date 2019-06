ചെന്നൈ: രണ്ട് പുരുഷന്‍മാരുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ച യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മധുരൈ സ്വദേശിയായ മനുസ്വാമി (36) ആണ് അറസ്റ്റിലയത്. ഇയാള്‍ സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയാണ്. മനുസ്വാമിയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരായായവരില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. മറ്റൊരാള്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.

40ല്‍ അധികം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് മനുസ്വാമിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഗുരുതര പരിക്കുകളോയെ ഒരാളെ റെട്ടേരി മേല്‍പ്പാലത്തിനു സമീപത്തുനിന്ന് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇയാള്‍ പിന്നീട് മരിച്ചു. ഈ സംഭവം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ അതേ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാളെ ജനന്ദ്രിയം മുറിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇയാളെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.

രണ്ടു സംഭവങ്ങള്‍ക്കും പിന്നില്‍ ഒരാളാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് മേല്‍പ്പാലത്തിന് സമീപമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ മനുസ്വാമിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതോടെ മനുസ്വാമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ട ഒരാള്‍ തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരനായ മനുസ്വാമിയാണിതെന്ന് പോലീസിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ഇയാള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് താനുമായി സഹകരിക്കാത്തതില്‍ പ്രകോപിതനായാണ് ഇരുവരെയും ആക്രമിച്ചതെന്ന് മനുസ്വാമി പോലീസിന് മൊഴിനല്‍കി. ഇതിലൊരാളെ ബ്ലെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചും മറ്റൊരാളെ പൊട്ടിയ കുപ്പിയുടെ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ആക്രമിച്ചത്. റെട്ടേരി മേല്‍പ്പാലം സ്വവര്‍ഗാനുരാഗികളുടെ സ്ഥിരം താവളമാണ്. രാത്രി മദ്യപിച്ച് പാലത്തിലൂടെ വരുന്ന പുരുഷന്‍മാരെ വശീകരിച്ച് ശാരീര ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുകയാണ് ഇവരുടെ പതിവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അടുത്തിടെയാണ് മനുസ്വാമി ചെന്നൈയിലെത്തിയത്. ഒരു മത്സ്യക്കടയില്‍ ജോലിചെയ്തുവരികയാണ് ഇയാള്‍. വിവാഹിതനായ ഇയാള്‍ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്.

