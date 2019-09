ഭുവനേശ്വർ: സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച് പൂര്‍വ്വ കാമുകിയെ ബ്ലാക്‌മെയില്‍ ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ഒഡീഷയിലെ ജാജ്പുര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. 24 കാരിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജിതേന്ദ്രകുമാര്‍ മാലിക് എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കലാണ്‍ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇയാളുടെ വസതിയില്‍ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി താനും ജിതേന്ദ്രയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഈ സമയം താന്‍ അറിയാതെ ജിതേന്ദ്ര സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങള്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തി. ബന്ധം തകര്‍ന്നതോടെ ജിതേന്ദ്ര ഈ ഫോട്ടോകള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ജിതേന്ദ്ര പിന്‍മാറി. ഇതോടെയാണ് യുവതി ഇയാളുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

വ്യാജ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജിതേന്ദ്ര ഇതിനിടെ യുവതിയുടെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഐടി ആക്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ ചുമത്തിയാണ് ജിതേന്ദ്രയ്‌ക്കെതിരേ കേസ് എടുത്തത്.

Content Highlight: Man arrested for blackmailing former girlfriend with pictures of intimate moments