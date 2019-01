കാസര്‍കോട്: രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി ചെമ്പരിക്ക സ്വദേശിയെ ഡല്‍ഹി സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌ക്വാഡ് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. ചെമ്പരിക്കയിലെ തസ്ലിം(35) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളെ കാസര്‍കോട് ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയശേഷം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

തീവ്രവാദ-ഭീകരവാദക്കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ഡല്‍ഹി സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌ക്വാഡിലെ എസ്.ഐ.യും സംഘവുമാണ് കാസര്‍കോട്ടെത്തിയത്. വ്യാജ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കേസിലും ഒന്നിലേറെ അടിപിടിക്കേസിലും പ്രതിയാണ് തസ്ലിം. മറ്റൊരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയില്‍ ഇയാള്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌ക്വാഡിന് വ്യക്തമായത്. തുടര്‍ന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇവിടെയെത്തിയത്.

Content Highlight: man arrested for against security of the country