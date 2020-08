വാഷിങ്ടൺ: 2008-ലെ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ അമേരിക്കയെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. രണ്ട് പെൺമക്കളെയും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒളിവിൽപ്പോയ ഈജിപ്ഷ്യൻ വംശജനായ യാസർ അബ്ദുൾ സെയ് ‌ദിനെ(63)യാണ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഇയാളെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി എഫ്.ബി.ഐ. പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

2008 ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇർവിങ്ങിലെ ലാസ് കോളിനാസിൽ മക്കളായ ആമിന(18), സാറ(17) എന്നിവരെ യാസർ വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ടാക്സിയിൽ മക്കളെയും കൂട്ടി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയ യാസർ കാറിൽവെച്ച് മക്കൾക്ക് നേരേ തുരുതുരാ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവ് ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മകൾ സാറ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രമാണ് സാറയ്ക്ക് പോലീസിനോട് പറയാനായത്. തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം ഇർവിങ്ങിൽ പലയിടത്തും പരിശോധന നടത്തി. ഇതിനിടെയാണ് ഹോട്ടലിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കാറിനുള്ളിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽപ്പോയ യാസറിനായി പലയിടത്തും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒടുവിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇർവിങ് പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

അതേസമയം, എങ്ങനെയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയതെന്നോ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നോ പോലീസ് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായിച്ചതിന് ഇയാളുടെ മകനെയും സഹോദരനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പെൺമക്കൾ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായതും യു.എസ്. സംസ്കാരത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതും ഇയാളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. യാസർ പെൺമക്കളോട് ലൈംഗികച്ചുവയോടെ പെരുമാറിയതായും പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാമുകന്മാരുണ്ടായതാകാം ആക്രമണത്തിന് കാരണമായതെന്നും ചിലർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് യഥാർഥ കാരണമെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ മുൻഭാര്യയും പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായ പാട്രീഷയുടെ പ്രതികരണം.

'കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഇയാൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ, എന്റെ രണ്ട് മക്കളും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ, ഒരിക്കലും അർഹിക്കാത്തതാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്'- സാറയുടെയും ആമിനയുടെയും മാതാവ് വിതുമ്പി. പെൺകുട്ടികളുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം 2009-ൽ യാസറിൽനിന്ന് വിവാഹമോചനം നേടിയ ഇവർ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു. മക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ അമേരിക്കക്കാരായി മാറുകയാണെന്ന് യാസർ പറഞ്ഞതായും പാട്രീഷ്യ ഓർമിച്ചു. മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അയാൾ തന്നെയും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഭയന്നിരുന്നതായും അയാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനുവേണ്ടി ഇത് ചെയ്തെന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്നും പാട്രീഷ്യ പറഞ്ഞു.

