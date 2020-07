ബെംഗളൂരു: ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായി മലയാളികളടക്കം നാലുപേർ ബെംഗളൂരുവിൽ പിടിയിലായി. ഷഹദ് മഹമ്മദ്, അജ്മൽ, അജിൻ കെ.ജി. വർഗീസ്, നിതിൻ മോഹൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ബെംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ നാർക്കോട്ടിക് വിങ്ങാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

ബെംഗളൂരുവിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പബ്ബിൽ ഡി.ജെ. ആയ പ്രതികളിലൊരാൾ പബ്ബിലെത്തുന്നവർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കുമാണ് മയക്കുമരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റിലെ അധോലോകമായ 'ഡാർക്ക് വെബ്' ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ മയക്കുമരുന്നു കൈവശമാക്കിയതെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് ജോയന്റ് കമ്മിഷണർ(ക്രൈം) സന്ദീപ് പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.

