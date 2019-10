ഗൂഡല്ലൂര്‍: ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് പരാതിപ്പെട്ട മലയാളിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ മര്‍ദിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ ഏഴുപേരെ ഗൂഡല്ലൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. ഗൂഡല്ലൂര്‍ സ്വദേശികളും മലയാളികളുമായ ഏഴുപേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. ഗൂഡല്ലൂര്‍ സ്വദേശികളായ ബിനോയ് (43), ബിനു (40), ബിജു (45), രാജു (47), ഷാജി (47), സാബു (43), സിറില്‍ (35) എന്നീ ഏഴുപ്രതികളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. വിദ്യാര്‍ഥിനിയെയും അമ്മയെയും അമ്പതോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വീട്ടിലെത്തി മര്‍ദിച്ചെന്നാണ് പരാതി.

ഗൂഡല്ലൂരിലെ പ്ലസ്വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് അധ്യാപകനെതിരേ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് പരാതി നല്‍കിയത്. വിദ്യാര്‍ഥിനി സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റിനും പ്രിന്‍സിപ്പലിനും പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ നടപടിയെടുത്തില്ല. തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. പോലീസില്‍ പരാതി പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് വിദ്യാര്‍ഥിയെയും അമ്മയെയും ഞായറാഴ്ച വീട്ടിലെത്തിയ അമ്പതോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം മര്‍ദിച്ചത്.

ഇടവകയ്ക്കും വൈദികര്‍ക്കുമെതിരേ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് സംഘം വീടിനകത്തുകയറി കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചത്. പരാതി നല്‍കിയ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെയും കുടുംബത്തെയും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരും ഇടവക വികാരിയും പരസ്യമായി അവഹേളിച്ചുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മൊഴിമാറ്റാനും കേസ് ഒതുക്കിത്തീര്‍ക്കാനും ഇടപെടലുകള്‍ നടന്നെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

പരാതി കൊടുത്ത ശേഷവും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനായി പോലീസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം. ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ മൊഴി ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി കേസെടുത്തു.

