ന്യൂഡൽഹി: ആറു വയസ്സുകാരിയായ മകളെ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് അച്ഛന്റെ ക്രൂരത. അമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ തെക്കൻ ഡൽഹി സരിതവിഹാറിൽ താമസിക്കുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശിക്കെതിരേ പോക്സോ നിയമമനുസരിച്ച് കേസെടുത്തു. എന്നാൽ ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയ ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ഇയാൾ ശ്രമം തുടങ്ങിയതോടെ കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുമ്പിലെത്തി.

കുറച്ചുകാലമായി ഡൽഹിയിൽ അതിഥിമന്ദിരവും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റും നടത്തുകയാണ് ഇയാൾ. എട്ടുവർഷം മുമ്പായിരുന്നു വിവാഹം. നഴ്സായിരുന്ന ഭാര്യ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പിൽ സഹായിക്കാനായി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി തന്നെ പുലർച്ചെ സ്ഥിരമായി ചന്തയിലേക്കയച്ചശേഷമാണ് മകളോട് അതിക്രമം കാട്ടിയിരുന്നതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു.

കുട്ടി വേദനിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിവരമറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ജനുവരി നാലിനു പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. അതുകൊണ്ടു ഫലമില്ലെന്നുകണ്ട് ജനുവരി 24-ന് ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ മുഖേന പരാതി നൽകി. ഇതറിഞ്ഞ ഉടൻ ഇയാൾ ഡൽഹി വിട്ടു.

സാകേത് കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മാർച്ച് ആറിനാണ് പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ. ഫയൽ ചെയ്തത്. പോക്സോ നിയമമനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാൻ വൈകിയതിനു സരിതവിഹാർ പോലീസിനോടു കോടതി റിപ്പോർട്ടും തേടിയിരുന്നു. എയിംസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമായി. 11 തവണ കോടതിയിൽ കേസെത്തിയിട്ടും കോവിഡിന്റെയും മറ്റും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് പോലീസെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് രണ്ടരവയസ്സുള്ള മകൾകൂടിയുണ്ട്.

