മധുര: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സമ്പര്‍ക്കവിലക്കിനിടെ മുങ്ങി കാമുകിയെ കാണാന്‍ പോയ യുവാവിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. മധുരയില്‍ സമ്പര്‍ക്കവിലക്കില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ മുങ്ങിയ യുവാവിനെ ശിവഗംഗയിലെ കാമുകിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനെയും കാമുകിയെയും ഐസോലേഷനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അടുത്തിടെ ദുബായില്‍നിന്നെത്തിയ 24 വയസ്സുകാരനാണ് കാമുകിയെ കാണാന്‍ മുങ്ങിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയതിനാല്‍ ഇയാള്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പ്രണയബന്ധത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഗുരുതരമായതിനാലാണ് കാമുകിയെ കാണാന്‍ പോയതെന്നാണ് ഇയാളുടെ മൊഴി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് എതിരാണെന്നും ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അവള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയാസമുണ്ടായതിനാലാണ് കാണാന്‍ പോയതെന്നും യുവാവ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

