ലഖ്നൗ: സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായ ലഖ്നൗവിലെ മർദനത്തിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറും യുവതിയും വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത്. ലഖ്നൗ നഗരത്തിലെ നടുറോഡിൽവെച്ച് മർദനമേറ്റ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഷഹാദത്ത് അലിയും ഇദ്ദേഹത്തെ മർദിച്ച പ്രിയദർശിനിയുമാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്.

ടാക്സി ഡ്രൈവറെ മർദിച്ച സംഭവം താൻ ആത്മരക്ഷാർഥം ചെയ്തതാണെന്നാണ് യുവതിയുടെ വിശദീകരണം. 'സിഗ്നലിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ സമയത്താണ് കാർ എന്റെ ദേഹത്ത് മുട്ടിയത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അയാളെ അടിക്കുകയും ഫോൺ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി സ്വയംരക്ഷക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ?' പ്രിയദർശിനി ചോദിച്ചു. ഡ്രൈവറെ മർദിച്ചതിന് താൻ മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത് അയാൾക്ക് അർഹിച്ചതാണെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി.

'ഡ്രൈവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് അതിൽ ഖേദമില്ല. അയാൾ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷമായി ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ നേരിടുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയാൽ പോലും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ സംഭവത്തിലും എനിക്കെതിരെയാണ് എഫ്.ഐ.ആർ. കവർച്ചാക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് എഫ്.ഐ.ആർ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൊള്ളയടിക്കുമോ?' യുവതി ചോദിച്ചു.

Viral Video: A Girl Continuously Beating a Man (Driver of Car) at Awadh Crossing, Lucknow, UP and allegedly Damaging his Phone inspite of him asking for Reason pic.twitter.com/DBayzDgEQE