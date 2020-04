അടൂര്‍: റംസാന്‍ മാസത്തിന്റെ ആദ്യദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച ലോക്ഡൗണ്‍ നിയമം തെറ്റിച്ച് നോമ്പ് കഞ്ഞി വിതരണം നടത്തിയ കേസില്‍ രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. കണ്ണംകോട് ദേവധാനത്ത് ഷാജഹാന്‍(40), പള്ളി തെക്കേതില്‍ റഹിം(49) എന്നിവരെയാണ് അടൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളികളില്‍ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള പ്രാര്‍ഥനകളോ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നുകളോ നടത്തില്ലെന്ന് വിവിധ ജമാ അത്ത് കമ്മിറ്റികള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് മറികടന്നാണ് സി.പി.എം. നേതാവുകൂടിയായ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കഞ്ഞി വിതരണം നടത്തിയത്.

അടൂര്‍ മുസ്ലിം ജമാ അത്ത് (കണ്ണംകോട്) കമ്മിറ്റി ഈ വിവരം ജില്ലാ കളക്ടറെ അറിയിക്കുകയും കളക്ടര്‍ അടൂര്‍ പോലീസിന് നല്‍കിയ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. അടൂര്‍ ആര്‍.ഡി.ഒ. പി.ടി.എബ്രഹാമിന്റെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് റവന്യൂ സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. പോലീസ് എത്തുമ്പോള്‍ കഞ്ഞി വാങ്ങാനായി മുപ്പതോളം പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അടൂര്‍ സി.ഐ. യു.ബിജു പറഞ്ഞു.

