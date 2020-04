തൃക്കൂര്‍(തൃശ്ശൂര്‍): കളിക്കാന്‍ കവടിവാങ്ങാന്‍ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയവര്‍ പോലീസിന്റെ വലയില്‍ കുടുങ്ങി. ലോക് ഡൗണ്‍ ദിവസത്തെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ബൈക്കില്‍ കറങ്ങിയ രണ്ടാളുടെ പേരിലാണ് കേസെടുത്തത്.

ബൈക്കിലെത്തിയവരോട് പോലീസ് കാര്യമന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ പലചരക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ വന്നതാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. സംശയം തോന്നി വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്തപ്പോള്‍ വരാക്കര സ്വദേശികളാണെന്നും കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കവടി വാങ്ങാന്‍ വന്നതാണെന്നും സമ്മതിച്ചു.

ഇരുവരുടെയും പേരില്‍ കേസെടുത്തു. ബൈക്ക് പുതുക്കാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Content Highlights: lockdown violation; police booked case against two in thrikoor thrissur