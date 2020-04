ലഖ്‌നൗ: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവടക്കം 20 പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ബാരബങ്കി ജില്ലയിലെ പാന്‍പുര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം.

ഗ്രാമത്തിലെ മൈതാനത്ത് ആളുകള്‍ ഒത്തുകൂടി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടക്കുന്നതായി രാവിലെയാണ് പോലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തി മത്സരം തടയുകയും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് 20 പേര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവായ സുധീര്‍സിങ് അടക്കമുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അരവിന്ദ് ചതുര്‍വേദി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയമപ്രകാരടമടക്കമാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: lockdown violation; bjp leader and other 19 booked for conducting cricket match