മണ്ണാര്‍ക്കാട്: കുമരംപുത്തൂരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മറികടന്ന് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ എ.ഐ.എസ്.എഫ്. നേതാവിന്റെ പിറന്നാളാഘോഷം നടത്തിയതായി കേസ്. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് എ.ഐ.എസ്.എഫ്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രശോഭ് മണ്ണാര്‍ക്കാട്, കുമരംപുത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ മഞ്ജു തോമസ് എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 20 പേര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിരോധന നിയമമനുസരിച്ച് കേസെടുത്തു.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം കുമരംപുത്തൂര്‍ എ.എസ്. ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് എ.ഐ.വൈ.എഫ്., എ.ഐ.എസ്.എഫ്. സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പിറന്നാളാഘോഷം നടന്നത്.

ഒരുമാസമായി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ റേഷന്‍കടകളില്‍ വിതരണത്തിനുള്ള സപ്ലൈകോയുടെ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചത്. പിറന്നാളുകാരന് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കേക്ക് നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ 31 ദിവസമായി സപ്ലൈകോയുടെ കിറ്റുകള്‍ സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരായ തങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതെന്നും പാക്കിങ് ജോലികഴിഞ്ഞ് കൈകഴുകിയശേഷം പിറന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി കേക്ക് മുറിക്കുകമാത്രമാണുണ്ടായതെന്നും നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

